アジア株中国版エヌビディア「カンブリコン」上場来高値国産半導体需要の高まり受け 東京時間11:25現在 香港ハンセン指数 25596.80（+71.88+0.28%） 中国上海総合指数 3865.57（-2.81-0.07%） 台湾加権指数 24511.64（+206.54+0.85%） 韓国総合株価指数 3179.15（-0.21-0.01%） 豪ＡＳＸ２００指数 8953.90（+18.31+0.20%） アジア株はまちまち。トランプ関税政策は懸念されるもの