「まさか現実に蓬莱学園が出来るとは...！」──。香川県丸亀市に実在する学校法人・藤井学園が、2026年4月から学園名を「蓬莱学園（ほうらいがくえん）」に変更すると発表した。これを受けて、1990年代に登場した、架空の同名校を舞台とする人気メディアミックス作品「蓬萊学園」シリーズのファンがXでざわついている。藤井学園はJ-CASTニュースの取材に、指摘を受けて事態を把握したといい、「名称が重なることで誤解や混