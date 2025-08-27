画像は少年サンデー公式サイト（https://websunday.net/sunday/new/）より 【週刊少年サンデー 39号】 8月27日 公開 価格：400円 小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 2025年39号」を本日8月27日に発売した。価格は400円。デジタル版も同時発売されている。 今号の表紙と巻頭グラビアには乃木坂46の井上和さんが登場。巻頭カラーには連載