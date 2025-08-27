今田美桜が主演する連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第22週「愛するカタチ」（第108回）が27日に放送され、蘭子（河合優実）が言った「よろめきドラマ」という言葉がXでトレンド入り。視聴者たからは「なんて甘くて豊かな表現」「語感、ええな…」「なんとなく蘭子の方が合いそう」などの反響が寄せられた。【写真】秘めた思いを抱えるメイコ（原菜乃華）、気持ちを知った健太郎（高橋文哉）あ