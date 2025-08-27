高砂熱学工業は高い。ＳＭＢＣ日興証券が２６日付で投資評価を「２（中立）」から「１（アウトパフォーム）」へ、目標株価を７４００円から１万円へ引き上げたことが材料視されている。 同証券によると、高砂熱は国内空調工事最大手として建設セクターの良好な事業環境の享受が続くと想定。受注高の増加と完成工事総利益率の上昇により好業績が続くと見込んでいる。 出所：MINKABU PRESS