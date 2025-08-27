ソラコムが３日ぶりに反発している。午前１１時ごろ、同社のＩｏＴ通信プラットフォーム「ＳＯＲＡＣＯＭ」が、携帯型デジタルペット「たまごっち」シリーズの最新作「ＴａｍａｇｏｔｃｈｉＰａｒａｄｉｓｅ（たまごっちパラダイス）」に連動する店頭端末「ＬａｂＴａｍａ（ラボたま）」に採用されたと発表しており、好材料視されている。 「たまごっちパラダイス」は、バンダイナムコホールディング