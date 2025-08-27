COMPASSは、人気クリエイターAy℃(アイド)原作のオリジナルキャラクター『ももんちぃ』のマーチャンダイジング(MD)展開を本格的に開始し、ライセンシーの募集を行います。 COMPASS『ももんちぃ』ライセンシー募集 COMPASSは、人気クリエイターAy℃(アイド)原作のオリジナルキャラクター『ももんちぃ』のマーチャンダイジング(MD)展開を本格的に開始し、ライセンシーの募集を行います。また、2025年8月に開催される