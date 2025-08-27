岡山県の商工会が、県内の事業者に行った創業に向けた支援などの優れた事例を発表する大会が8月25日、岡山市北区で開かれました。 岡山県内の20の商工会から関係者ら約100人が集まった経営支援事例発表大会です。各地域の商工会が事業者に行った優れた経営支援を共有し、職員の資質向上やより良いサポートの実現にと実施されているものです。12回目となる今回は、93の応募の中から6つの事例が選ばれ、経営指導員らが、実際