・マクアケが３連騰、プロジェクトの単価向上策奏功し２５年９月期業績予想を上方修正 ・レノバが大幅反発、三菱商の国内洋上風力発電撤退報道受け思惑 ・ＮＪＳが急反発、国内コンサル受注順調で２５年１２月期業績予想を上方修正 ・ニコンに物色人気集中、「レイバン」展開企業が同社株の大幅買い増し打診と伝わる ・明豊エンタが一時Ｓ高、投資用不動産の販売順調で２５年７月期業績は計画上振れ ・中外薬が６日ぶり反発、