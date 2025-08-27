広島市の広陵高＝10日広陵高（広島市）野球部で1月、上級生4人が1年生の頬をたたくなどした暴力事案があったとして日本高野連から厳重注意された問題に関し、同校が新たな第三者委員会の設置を決めたことが27日、分かった。暴力事案は全国高校野球選手権大会前に交流サイト（SNS）で拡散し、1回戦の勝利後に出場を辞退した。同校によると、文部科学省のいじめ重大事態の調査に関するガイドラインを誤認し、第三者委の調査は必