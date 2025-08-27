デコピンがユニークなCMに登場です。昨年の日本時間8月29日の大谷翔平選手のボブルヘッドデーで始球式に登場したデコピン。MLB公式Xはその時の映像を用いたCMを日本時間26日に公開。大谷選手の指示を待ちしっかりボールを届けたデコピンの勇姿を見つめているのは1匹のブルドッグ。「デコピンは世界で1番ラッキーな犬だ。なぜって彼の主人が大谷翔平だからな」と嘆きます。CMではデコピンだけでなく大谷選手投球シーンなど二刀流と