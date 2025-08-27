結婚の持参金を持ってこなかったという理由で、夫が妻を暴行したうえに、姑が妻の体に油をかけて火をつけて焼死させる事件がインドで発生し、衝撃を与えている。２５日（現地時間）、インドのメディアＮＤＴＶによれば、インド・ウッタルプラデーシュ州グレーター・ノイダに居住していたニキ・バティさん（２８・女性）は２１日、夫ビピン・バティさんと姑ダヤさんと口論をしている最中に焼死した。ニキさんは夫と口論中に暴行を受