今年で発売135年を迎えた「ヱビスビール」（サッポロビール）。ここに一昨年から加わった高価格帯ライン「クリエイティブブリュー」の第9弾「和奏（わかな）」が期間限定で登場した。日本の原料・醸造技術への情熱を結集し生み出された国産ホップ100％のヱビス。日本固有の伝統品種「信州早生」と伝統的なホップの系譜を受け継ぐ「リトルスター」、そして21年に品種登録されたフルーティな香りの「フラノマジカル」の3種を使用した