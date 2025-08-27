サンスター文具は、“自動芯出し機構”を搭載したオートマチックシャープペン「ノクフリー」シリーズから、軸素材にメタルを採用した新モデル「ノクフリーメタル」を2025年8月下旬より発売いたします。実売価格は1650円（税込）。 「ノクフリーメタル」 記事のポイント 「ノクフリー」シリーズは、“自動芯出し機構”やキャップを外さずに芯を補充できる設計など、集中力を途切れさせずに使える工夫が詰まっています。新