警察によりますと、27日午前10時前、栃木県那須塩原市の那須疏水公園付近で「3歳の長女が川に流された」と110番通報がありました。母親が川に入り流された女の子を抱きかかえ救助しましたが、そのまま親子は川で動けなくなり、その後、駆けつけた警察官に救助されたということです。警察官は救命胴衣をもって救助に向かい、女の子を反対の岸に引きあげ心臓マッサージをしたところ、女の子は意識を取り戻し、母親も消防のレスキュー