米国で、霊的妄想にとらわれた夫婦が、４歳の息子を湖に投げ入れるという衝撃的な事件が発生した。夫は「信仰心を試す」と言って湖に飛び込み、そのまま溺死。父子ともに命を落とした。２５日（現地時間）、米国メディアＦＯＸ８などによると、オハイオ州タスカラワス郡のアットウッド湖で、地元に住むマーカス・ミラーさん（４５）と息子ヴィンセント・ミラー君（４）が遺体で発見された。事件を担当したオービス・Ｌ・キャンベル