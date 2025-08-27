次期超薄型モデル「iPhone 17 Air」では、デバイスの周囲だけを囲う「バンパーケース」の投入が検討されたと海外で報じられています。 ↑超薄いがゆえに落下は特に怖い（画像提供／Vinoth Ragunathan／Unsplash）。 2010年、アップルは「iPhone 4」向けにバンパーケースを無料で提供しました。 これは、iPhone 4のアンテナ部分を覆うように手で持つと、電波の受信が不安定になるという問題があったからでした。 米ブル