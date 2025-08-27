7月の参議院選挙で自民党公認候補の阿部恭久氏を当選させるため、投票した従業員に現金を支払う約束をした疑いで、パチンコ店運営会社の社長らが逮捕された事件で、阿部氏が27日朝、取材に応じ、「知らない」とコメントしました。パチンコ店の運営会社社長、李昌範容疑者（50）ら6人は、従業員60人に対し、参院選の自民党公認候補、阿部恭久氏に投票する見返りに、現金3000円から4000円を支払う約束をした疑いがもたれています。李