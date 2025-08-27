◆米大リーグドジャース―レッズ（２６日・米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２６日（日本時間２７日）、本拠地・レッズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、１打席目に立つ前の１回表に先取点を奪われた。大谷の１回裏先頭の１打席目は元日本ハムの先発右腕・マルティネスの前に空振り三振に倒れた。前日２５日（同２６日）の同カードでは７―０と快勝してナ・