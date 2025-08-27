日本維新の会の石井章参議院議員が勤務実態のない人物を公設秘書として届け出て国から給与を不正に受け取っていた疑いがあることが分かりました。東京地検特捜部は27日、家宅捜索に入り、強制捜査に乗り出しました。捜索を受けているのは、参議院議員会館にある石井章議員の事務所や茨城県取手市にある地元事務所です。関係者によりますと、石井議員は勤務実態のない人物を公設秘書として届け出て国から給与を不正に受け取っていた