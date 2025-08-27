歌手の松村和子（６３）が２６日、ＮＨＫ「うたコン」に出演。１９８０年にリリースした「帰ってこいよ」と披露し、ネットでは当時と変わらない歌声に驚きの声が上がった。この日は「プレイバック紅白」として８１年の紅白を振り返った。そこで１９歳で初出場した松村の「帰ってこいよ」も紹介。当時について、歌手だった両親が「自分のことのように喜んでくれた」と懐かしそうに振り返った。松村は１０年前に１型糖尿病と診