お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザー（41歳）が、8月27日に放送された情報番組「THE TIME,」（TBS系）に出演。女優・二階堂ふみ（30歳）との結婚に多くの祝福を受けているが、“特に印象に残ったお祝いメッセージ”について語った。8月10日に二階堂ふみとの結婚を電撃発表したカズレーザーが、番組のインタビューに対応。結婚発表後、多くの人たちから祝福を受けているが、特に印象に残ったお祝いメッセージがあったという