“キケ”ことドジャースのエンリケ・ヘルナンデス内野手が26日（日本時間27日）、本拠地レッズ戦で先発出場。左肘を痛めて7月上旬から負傷者リスト（IL）に入っていたが、25日（同26日）にベンチ入り。そして、この日ついに「8番三塁」でスタメンに名を連ねた。復活にこぎつけたチームの人気者が、戦列を離れていた時期の苦悩を振り返った。 ■4回目でようやく痛みが和らぐ E・ヘルナンデスはIL入りしていた時の心境