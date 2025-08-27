27日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 41887 -43.5 30990 ２. 日経Ｄインバ7841 -47.18731 ３. 日経ブル２5749 -25.5 333.6 ４. 楽天Ｗブル5501 -26.2 36730