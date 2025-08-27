猛烈な暑さは8月末から9月にかけても続きそうです。今週末31日(日)には名古屋で最高気温40℃が予想されています。9月に入っても関東から九州にかけて35℃以上の猛暑日の所があるでしょう。また、9月も台風シーズンが続きますので、台風の発生にも注意が必要です。28日(木)〜9月3日(水)の天気猛暑続く31日(日)は名古屋40℃も明日28日(木)は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける所があるでしょう。北海道や関東は雲が