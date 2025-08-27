オリエンタルラジオ藤森慎吾（42）が27日までにインスタグラムを更新。昨年結婚した妻との夫婦喧嘩を明かした。藤森は「ハワイで結婚式をしてきました」と挙式を報告。「最高にかわうぃー花嫁と娘でした両親も初ハワイに感動していてよかったすでにハワイ貯金を始めてるらしい素敵な式になり良かったです」と振り返った。しかし一方で、「この写真の違和感をお分かりいただけただろうか。。。最後のお写真ですがこの投稿をす