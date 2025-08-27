お笑いコンビ、キングコングの西野亮廣（45）が25日深夜放送された日本テレビ系「大悟の芸人領収書」に出演。尊敬する超大物タレントを実名告白した。この日、「お笑いの未来を考える会」と題して、ゲストの人気芸人らがお笑い界を変えるべく、さまざまな改革案などを話し合った。そうした話の流れで、西野は「1人、すごく僕の尊敬してる先輩のお話をさせていただきます。タモリさん」と、タモリのエピソードを切り出した。西野は