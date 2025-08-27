フレッシュネス（横浜市西区）のハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」が、「マッシュルームチーズバーガー」のポルチーニクリームソースとトリュフデミグラスソースの2種類を9月3日から期間限定で発売します。来月から、さまざまなファストフードチェーンらが“月見商品”を販売する中、同社は“月見商戦”に参加せず、「月見バーガーが並ぶこの季節、フレッシュネスは“きのこ”で勝負」と掲げました。両バーガー