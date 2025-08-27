お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾（42）が26日、自身のインスタグラムを更新。ハワイでの挙式の様子を公開した。【動画】「奥様めちゃ綺麗」藤森慎吾＆妻・ミヅキさん＆長女“顔出し”挙式動画藤森は「ワイハーで結婚式あげちゃいました!!チャラ男史上に残る最高のパーティーとかわうぃー花嫁さんでした!!」と“らしさ”あふれるコメントとともに、ウエディングドレス姿の妻・ミヅキさんと、ベージュのタキシードを