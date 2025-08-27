ペリカン石鹸は、「おしりまで、美しいあなたへ」をコンセプトに展開するパーツケアブランド『恋するおしり』の新商品『ヒップケアボディバター』を、ペリカン石鹸オンラインショップにて2025年8月27日(水)より先行販売。 ペリカン石鹸『ヒップケアボディバター』 ペリカン石鹸は、「おしりまで、美しいあなたへ」をコンセプトに展開するパーツケアブランド『恋するおしり』の新商品『ヒップケアボディバター』を、ペリ