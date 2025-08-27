寒冷前線が通過している影響で、県内には発達した雨雲がかかり、雷を伴って非常に激しい雨が降っている所があります。金沢地方気象台は午前10時53分、金沢市に大雨警報を発表しました。低い土地の浸水に警戒してください。石川県内には朝から発達した雨雲が次々と流れ込み、金沢市では午前11時までの1時間に56ミリの非常に激しい雨を観測しました。北陸電力送配電によりますと、午前11時現在、金沢市、かほく市、輪島市の合わせて