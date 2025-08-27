今回、Ray WEB編集部は読者から好きな人がメンヘラ気質だった話について聞いて漫画にしてみました。主人公は同じサークルのケイ先輩に憧れています。ある日そんなケイ先輩から告白をされ……！？「病んでて外に出れない」とは一体どういうことなのでしょう？ケイ先輩との関係に暗雲が立ち込めていますね。主人公はこのまま待ち続けるのでしょうか？原案：Ray WEB編集部作画：矢野ななほライター Ray WEB編集部あわせて読みたい