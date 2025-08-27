メ～テレ（名古屋テレビ） 不正に入手した他人名義のQRコードを使い、新幹線の乗車券を発券して盗んだとして、中国籍の女が逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、中国籍で名古屋市中区の無職、李佳君容疑者(37)です。 警察によりますと、李容疑者は今年6月に他の者と共謀し、JR名古屋駅で不正に入手した他人名義のQRコードを使い、新幹線の乗車券12枚(販売価格計12万円余り)を発券して盗んだ疑