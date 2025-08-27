早期辞職を求める署名を受け取り、確認する静岡県伊東市の田久保真紀市長。右は元市議の浜田修一郎さん＝27日午前、伊東市役所静岡県伊東市の田久保真紀市長による学歴問題を巡り、地元住民が27日、田久保氏と面会し、早期辞職を求める署名を提出した。住民らは、事態の長期化で市政が機能不全に陥っていると指摘。必要な事業が先送りされ、市民生活や経済にも影響が出始めていると訴えている。元市議浜田修一郎さんが中心となっ