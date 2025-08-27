気象台は、午前11時28分に、洪水警報を金沢市、加賀市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を加賀市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】石川県・金沢市、加賀市に発表 27日11:28時点加賀では、27日昼過ぎまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■金沢市□大雨警報・浸水27日昼過ぎにかけて警戒1時間最大雨量40mm□洪水警報【発表】27日昼過ぎにかけて警戒■加賀