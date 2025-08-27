国士舘大の男子柔道部を巡る大麻所持事件で、東京地検立川支部は麻薬取締法違反（共同所持など）容疑で逮捕された元部員（２０）を同法違反（単独所持）で東京地裁立川支部に起訴した。共同所持と使用の容疑については不起訴とした。一方、同法違反容疑で逮捕された元部員（１９）と、書類送検された１９〜２０歳の元部員２人は不起訴とした。不起訴の理由は明らかにしていない。処分はいずれも２５日付。