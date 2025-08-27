今回、Ray WEB編集部は読者から好きな人がメンヘラ気質だった話について聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公は同じサークルのケイ先輩に憧れています。ある日そんなケイ先輩から告白をされ、めでたくお付きあいをすることに。初デートの約束をしたのですが、時間になってもケイ先輩は現れません。すると彼から「病んでて外に出れない」とメッセージが。一体どういうことなのでしょう……？