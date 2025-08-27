【新華社天津8月27日】中国天津市で31日から2日間、2025年上海協力機構（SCO）サミットが開催される。中国送電大手、国家電網傘下の国網天津電力によると、サミットの会場側と市内の新エネルギー企業はこのほど、天津市グリーン（環境配慮型）電力・グリーン電力証書サービスセンターの協力を受け、100万キロワット時のグリーン電力取引を終えた。会期中、全ての会場で使用する電力は100％グリーン電力で賄う。標準炭換算で320ト