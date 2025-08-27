夏バテ対策には、･熱を冷ます食材･水分代謝を促す食材･お腹の温め食材などが効果的暑さからくるほてりや、夏バテによる食欲不振など、夏に多い不調の予防・改善に効果的なのが薬膳！その理由は食材にはそれぞれに効能があり、季節や、自分の体調・体質に合わせて食材を摂ることで、養生したり、不調を緩和させたりすることが薬膳の基本的な考え方です。例えば、夏は暑さで熱が体にこもってほてりやのぼせが起きがちですが、こんな