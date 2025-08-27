8月26日までに、5児の母となった辻希美がブログを更新。8月8日に誕生した次女について綴った。【写真】スタッフに可愛がられる次女の様子も公開辻は、8月25日の投稿にて、眠る次女の写真と共に、「まだ生後2週間だから本領発揮しては いないんだと思うけど、今までで1番 寝てくれるおっとりgirlです」と明かした。続けて、「今までの上の子達がほーんとに寝てくれなかったから、そんな育児を覚悟してるんだけど… これからなのかな