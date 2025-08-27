資料（お遍路） 香川県さぬき市が、2025年11月3日（文化の日）に開催する「さぬき市へんろ88ウォーク」の参加者を8月29日から募集します。 毎年開催されているウォーキングイベントで、2025年で22回目となります。四国八十八カ所上がり三カ寺（志度寺・長尾寺・大窪寺）や国の重要文化財・細川家住宅などを徒歩で巡ります。 3つのコースがあり、最長の3カ寺完歩コース（さぬき市役所～大