「フィリピンでの事業が儲かる」とうたい出資者から金をだましとった疑いで男女3人が再逮捕されました。再逮捕されたのはフィリピンの会社「S DIVISION HOLDINGS INC．」の実質的経営者、須見一容疑者（45）ら3人です。須見容疑者らは「フィリピンの事業で多額の利益を上げている」「年利15％の利息が支払われる」と社債の購入を持ちかけ、男性4人から7300万円をだましとった疑いが持たれています。これまでに約5500人から460億円