27日も各地で、猛烈な暑さとなっています。東京都心は、すでに最高気温が35度に達し、ことし23日目と、観測史上最多の猛暑日となりました。東京都心は強い日差しで気温が上がり、すでに35度を超え、猛暑日になっています。これで、10日連続の猛暑日と、過去、最も長い記録を更新。また、猛暑日日数もことし23日目と、最も多い記録を更新しました。各地の最高気温は、前橋や熊谷で38度、東京や甲府で37度などとなっています。引き続