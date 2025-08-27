アメリカサッカー連盟（USSF）は26日、9月の活動に臨むアメリカ代表メンバーを発表した。8月31日から活動をし始めるアメリカ代表は9月6日に韓国代表と対戦後、同9日には日本代表との対戦を予定している。両試合に向けてアメリカ代表はメンバー22名を発表。なお、1名は後から追加されることも明らかになっている。メンバーにはセルジーニョ・デスト（PSV／オランダ）やティモシー・ウェア（マルセイユ／フランス）らが復帰し