日本人選手が多くプレーするイングランド。26日に各地でリーグカップが行われた。2部サウサンプトンは、松木玖生のゴールなどで2部ノリッジに3-0で勝利。だが、それ以外の試合では日本人選手所属チームの敗退が目立つ結果となった。日本代表MF田中碧が怪我のために欠場したプレミアリーグのリーズは、2部シェフィールド・ウェンズデイ戦でボール保持率80％、シュート25本と相手を押し込むもPK戦の末に敗戦。この日のリーズは10代選