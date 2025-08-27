Appleがオンラインイベント「Apple Event」を日本時間の2025年9月10日2時に開始することを発表しました。iPhone 17やApple Watch Ultra 3など、多数のモデルが登場することが予想されています。Apple Events - Applehttps://www.apple.com/apple-events/Apple Event on Sept 9 to Feature iPhone 17 and Watch Updates - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2025-08-26/apple-to-hold-sept-9-event-to-introduce-ip