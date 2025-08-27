グランドニッコー東京 台場は、「シャインマスカットと巨峰のパフェ」を9月1日から10月31日まで提供する。マスカットのパンナコッタと巨峰のソースを基調に、ゼリーやソルベ、カスタードクリーム、スポンジなどを繊細に重ね合わせた。トップには、艶やかなシャインマスカットと巨峰をたっぷりとあしらい、ふんわりとしたシャンティークリームを添え、果実色のチョコレートと花穂紫蘇をあしらうことで、季節の移ろいを華やかに表現