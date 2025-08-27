地域政党「再生の道」代表の石丸伸二氏が２７日に都内で会見を行い、代表交代と今後のスケジュールについて発表した。石丸氏は代表の交代について、ネットメディアで吉村洋文大阪府知事との対談の中で「代表は早ければ選挙の前、遅くとも選挙が終わったら交代すると出口戦略も決めている」と説明した。今後のスケジュールは今月３１日に立候補の締め切り、９月１日候補者の公表（ライブ配信）、同月１４日代表選考会（ライブ