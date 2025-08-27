モデルの藤井夏恋さんは8月26日、自身のInstagramを更新。住んでいる家の雰囲気を公開しました。【写真】藤井夏恋の豪華な自宅「とても素敵なお家」藤井さんは「お家の雰囲気を少しまとめてみました」とつづり、1本の動画を投稿。センスよく編集された動画にて、豪華な自宅を披露しています。濃いグレーの壁や、ダークカラーをメインとしたシックなインテリアなどが見て取れます。深いグリーン系のソファ、ステレオ、レコード盤、