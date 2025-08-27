平手友梨奈が、新曲「I’m human」を8月26日に配信リリース。また、同曲のMVも公開となった。 （関連：【映像あり】平手友梨奈、孤独と葛藤を集団心理の恐怖で表現した「I’m human」MV） 本楽曲は、平手自身が作詞にも携わっており、人間の孤独や葛藤を表現した歌詞に、ダークで重厚な音が相まって独自の世界観を貫いた力強い曲に仕上がっている。MVは、楽曲のテーマでもある孤独と葛藤を、集団心理の恐